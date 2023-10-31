По данным «Казгидромета», первого ноября ночью и утром на западе, севере и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.