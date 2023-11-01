Певец Рахат Турлыханов избил жену, но она простила его в суде

Производство по делу об избиении жены в отношении певца Рахата Турлыханова прекратили в связи с примирением сторон.

Постановление суда сначала опубликовал журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале. Позже информацию предоставила пресс-служба Алматинского городского суда.

Согласно материалам дела, в октябре Рахат Турлыханов избил свою супругу. Дело возбудили по статье 72-3 КоАП «Нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших причинение лёгкого вреда здоровью». По ней предусмотрено наказание от штрафа до 10 суток ареста.

— В судебном заседании Турлыханов вину признал, в содеянном раскаялся. Супруга просила суд производство по делу прекратить в связи с примирением. Учитывая, что супруга примирилась, суд посчитал необходимым прекратить производство по делу в отношении него и освободить от административной ответственности в связи с примирением сторон, — говорится в постановлении.

Документ не вступил в законную силу.

Рахат Турлыханов является племянником депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Ранее сына народного избранника осудили за избиение юристов. Другой сын депутата также попал в социальные сети и новости после того, как толкнул девушку на землю.