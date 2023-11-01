490 млн тенге ущерба: дело о финпирамиде в ЗКО направили в суд

Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей направили в суд. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Подозреваемые привлекали деньги жертв под видом инвестиционной компании.

— За короткое время они привлекли 425 вкладчиков, сумма взносов превысила 520 млн тенге. На сегодня 411 лиц признали потерпевшими, нанесённый ущерб оценивается в 490 млн тенге, — информировали в АФМ.

В апреле сообщалось о задержании двух лидеров финансовой пирамиды.