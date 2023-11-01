Несмотря на середину осени, горожан атакуют комары. В редакцию обратились жители улиц Полынина и Огородная.

— Нет спасения от них. Дома жарко: на улице +18 и отопление включено. Окна даже с сеткой боимся открыть, комары пробираются повсюду, — сетует Элона.

Специалисты отдела ЖКХ сказали, что обработка подвалов идёт по графику. Что касается частного сектора, то чиновники и вовсе удивились наличию комаров при такой погоде.

В апреле сообщалось, что ранее подрядчики охватывали всю территорию города и пригородов. С этого года каждый сельский округ занимается борьбой с комарами самостоятельно.

Лина ОЙЛОВА