В департаменте полиции ЗКО рассказали, что случай произошёл в Акжайыкском районе. В школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью».

В районом отделе образования сообщили, что третьего февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы. — Как всё произошло мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют, — пояснили в отделе образования.

Аким района пояснил, что на охоте был один несовершеннолетний, остальные все взрослые. Все разрешения на пользование ружьем у охотников были.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать состояние школьника позже.