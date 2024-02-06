По данным АО « НК «КазАвтоЖол», в ЗКО ухудшились погодные условия, в регионе бушует метель, видимость ограничена. В связи с чем шестого февраля с 11:20 принято решение ограничить движение на автодороге Уральск-Таскала-граница РФ. Движение органично для грузовых авто и общественного транспорта.

К слову, в соседней Актюбинской области также наблюдаются плохие метеоусловия. Вторые сутки закрыто движение на автодороге Самара-Шымкент. Только за прошедшие сутки на заснеженных трассах спасли более 70 человек. Их доставили в пункты обогрева.