В уголовном суде Актобе рассмотрели дело в отношении 52-летнего директора городского дворца школьников Нургуль Мусабековой. Женщину обвинили по статье 131 УК РК «Оскорбление». На неё пожаловался сосед.

Из материалов дела следует, что в июле прошлого года Мусабекова на лестничной площадке увидела соседа по фамилии Легай, который зашел в лифт, "женщина плюнула в мужчину ниже пояса его тела, затем быстро без объяснений убежала".

Сама женщина вину свою не признала и рассказала суду, что с соседом Легай у неё сложились недоброжелательные отношения. В 2021 году они уже выясняли отношения в суде, с тех пор ничего между ними не изменилось, а стало только хуже. Увидев его, она удивилась, вышла из лифта. В это время сосед зашел в лифт. Тогда она встала напротив лифта и в сторону Легай сказала «тьфу», при этом она не плевалась и слюну изо рта не выпускала. После этого она сразу же убежала, так как боялась ответной реакции. Свои действия женщина не посчитала оскорбительными, прощение просить отказалась.

Сосед подсудимой рассказал, что у них с соседкой действительно сложились недружеские отношения, на него постоянно собирают компромат, лживо его оговаривают, обвиняют в каких-то кражах. При этом он никогда с ней прилюдно не ругался, все свои отношения с ней старается

выяснять только в суде. А в тот день Мусабекова неожиданно наклонилась и плюнула на него. Догонять её мужчина не стал, а вызвал наряд полиции и предоставил им видео. Он так же заявил моральную компенсацию в 200 тысяч тенге.

Суд приговорил Нургуль Мусабекову признать виновной и назначить её штраф в размере 20 МРП. В качестве моральной компенсации за унижение и оскорбление педагог должна выплатить соседу 30 тысяч тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.