"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Премьер-Министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", говорится в Указе президента Токаева.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в мажилисе Парламента, сообщает Акорда.

Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии «Ак жол» Азат Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии «Ауыл» Серик Егизбаев, партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров.