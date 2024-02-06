Редакция «МГ» продолжает рассказывать интересные истории из жизни представителей разных конфессий. Мы успели побывать в экопоселении «Ведрух», рассказать читателям, как живут старообрядцы и в чём необычность представителей Бахаи. Также опубликовали материалы о самой старой мечети и православном храме.

Не менее интересную историю о себе рассказал 51-летний Рустем Бекбасынов, который вот уже восьмой год работает пастором в церкви «Новая жизнь» из католического пятидесятнического направления.

Казалось бы, с виду ничем не выделяющийся из толпы мужчина средних лет. На нём нет атрибутики церковного служителя. Именно так выглядит уральский пастор. В своём интервью он рассказал, как пришёл к этой вере, что ему пришлось пережить, и как поменялась его жизнь после.

Рустем Бекбасынов вырос в посёлке Наурыз Каскеленского района Алматинской области (сейчас это Наурызбайский район Алматы), где находилась молочная товарная ферма, прославленная в те времена на весь Советский Союз. На всё село приходилось две улицы с хрущевскими бараками. В одном из них вырос Рустем.

Детство пастора

Рустем рос в большой семье, родители воспитывали шестерых детей. В доме жили бабушка и дедушка. Его мама работала педагогом, отец — ветеринар с двумя высшими образованиями.

— Родители очень много работали и вкладывали в нас. Мы жили не то, чтобы сказать в достатке, в изобилии…нас очень сильно баловали. Отец держал большое подворье, разводил скот. Дети помогали по хозяйству и хорошо учились, — рассказал пастор.

В 90-е годы Рустем отслужил в армии и вернулся домой. Тогда в родном посёлке мужчины процветал алкоголизм и наркомания. Большинство семей вели асоциальный образ жизни.

— Никогда не думал, что буду употреблять наркотики и алкоголь. Но окружение на меня дурно повлияло. Началось всё с малого, с марихуаны, затем пошли наркотики серьёзнее. Очень тесно связан был с криминальным миром, в наших понятиях был «общак», куда мы скидывались на помощь старшим. Жизнь текла по понятиям. Чем дальше, тем было только хуже. Меня ни один раз привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, наркотики. Родителям приходилось всё время откупать меня. Представляете, воспитали шестерых детей, и такая ситуация, — вспоминает мужчина.

Первой уверовала мама

Вскоре у матери Рустема начались серьёзные проблемы со здоровьем, отец стал часто выпивать. Тогда к ним в дом пришли верующие. Пастор говорит, что изначально их всерьёз никто не воспринял, посчитав за представителей некой секты.

— Маме становилось невыносимо тяжело, она очень сдала. У меня в памяти остались её нервные срывы. Если она посередине ночи слышала скрип УАЗа, а раньше на них ездили полицейские, сразу начинала нервничать, раздражаться, плакать. Думала, что приехали за кем-то из нас. Позже, она всё-таки прислушалась к прихожанам. Мы стали замечать, как она меняется, стала умиротворённая, спокойная, жизнерадостная. Буквально другой человек, — вспоминает мужчина.

Следующей в семье Рустема другую веру приняла его сестра. Мужчина говорит, что она росла в окружении пяти братьев. Долгое время сестра пастора не могла выносить и родить ребёнка.

— Были выкидыши, часто лежала в больницах. Мы обращались к разным врачам. Последний раз она 12 дней находилась в реанимации, её еле спасли. Она продолжала верить, что у неё все получится и пробовала что-то новое. Так получилось, что после того, как приняла веру, родила двоих дочерей, — отметил пастор.

Рустем замечал изменения в лучшую сторону и в своей сестре, и в маме, когда сам был душевно измучен.

Приход к вере

— Казалось, наркотики утешали, на самом деле наоборот, меня это сильно мучало. В сердце была дыра, которую я пытался чем-то заполнить. В 2000 году я пришел в церковь, куда ходила моя мама. Бог коснулся моего сердца. Я будто возродился. Тогда принял решение освободиться от греха, бросить свою непутёвую жизнь, встать на путь исправления, — говорит пастор.

После похода в церковь у Рустема начала меняться жизнь. Он поступил в семинарию. Получил образование. Создал семью. В 2008 году переехал в Уральск. Стал работать помощником пастора, сейчас он пастор.

— Когда окончил семинарию, меня отправили на практику в город Чу Жамбылской области. Брат жены ходил к нам в церковь, так через него познакомился с моей будущей супругой. Она тоже уверовала. Поженились. В браке родились четверо детей: две дочери и два сына. Трое из них получают музыкальное образование. Старшая дочь играет на скрипке, ещё одна дочь на флейте и сын — на домбре, — рассказал Рустем.

Следующим, принявшим веру в семье Рустема, стал его отец. Мужчина рассказывает, что главе семейства пришлось долгие годы терпеть давление со стороны родственников.

— В начале мы все были против этой веры, для нас было чуждо. Считали, что мы мусульмане, это не для нас. К нам приезжали состоятельные родственники и осуждали отца, что его жена попала в секту. Все время позорили, стыдили его. Устраивали разборки. От горя он сильно запил. В 2004 году тоже принял веру, бросил пить и прожил ещё счастливых четыре года, — вспоминает Рустем.

Пастор рассказал, что ему тоже пришлось нелегко. Его не принимали с другой верой даже родные, не говоря уже о знакомых.

— Братья сейчас уважают мой выбор. В начале были против, особенно старший. Все только и говорили, что мы сектанты. Называли странными. Старший брат поднимал руку и бил меня за это. Как человеку было неприятно, что все косятся и осуждают. Сейчас уже пришло понимание и многие уважают выбор других. Да и меня уже так сильно не задевает чужое мнение, — сказал Рустем.

Мужчина отмечает, что его дети верующие и их сверстники вполне хорошо к ним относятся, не буллят.

— Казахи — народ милосердный. В нашей вере нет определённой нации. Есть татары, русские, уйгуры, узбеки, казахи. У нас нет специальной атрибутики. Верующий человек должен быть добрым и светлым. Мы отмечаем все праздники, но без алкоголя и сигарет. Одно из основных правил нашей веры — здоровый образ жизни, — сказал священнослужитель.

Также в их вере, говорит Рустем, большая роль отдаётся семейным ценностям. Запрещено разводиться.

— Развод подобно сломленной вещи. После поломки уже никогда не будет прежней. Любовь – это жертва и служение человеку. Яркий пример — служение матери своему ребёнку. Она встаёт среди ночи и кормит его, — считает мужчина. — Человек в жизни не должен ошибиться в двух случаях: в выборе партнёра и профессии.

Пастор говорит, что в его работе самое сложное — пропускать через себя исповедь прихожан.

— К нам приходят с тяжёлыми судьбами. В последнее время люди ищут бога. Для прихожан у нас два дня в неделю проходят собрания в церкви. Количество людей доходит до сотни человек. Храм содержат на деньги прихожан. В нём установлены музыкальные инструменты. Профессиональные музыканты — группа прославления играют на них, и всё это наши прихожане. Я умею играть на гитаре, — говорит он.

Рустем считает, что если бы он не выбрал этот путь, то его жизнь сложилась по-другому, и не совсем удачно.

— Благодаря этой вере, нашёл путь в своей жизни, — заключил мужчина.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 86 религиозных объединений, которые охватывают восемь конфессий. В управлении религии ЗКО дополнили, что основные группы религиозной самоидентификации граждан связаны с исламом и православным христианством.