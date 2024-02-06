2 ноября 2023 года в Павлодарской поликлинике вакциной от кори «Пентаксим» были привиты восемь детей, из них только одного ребенка привили вакциной, срок годности которой истек 31 октября, передаёт Golos-naroda.kz.

6 ноября той же вакциной привиты еще двое детей, один из них – просроченной. Остальные дети привиты вакциной из другой партии.

С централизованного склада хранения управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз «Пентаксима» в день истечения срока действия препарата.

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали ситуацию, сказав, что при наблюдении вакцинированных детей в поствакциональном периоде, побочных реакций не выявлено.

— В ходе выяснения обстоятельств установлено, что бумажных журналов вакцинации в поликлинике не ведется, иных документов, опровергающих использование данной вакцины, не имеется. Акты об уничтожении данного препарата также отсутствуют, из пояснений прививочной медсестры следует, что он полностью использован до истечения срока годности. В адрес департамента также была направлена объяснительная прививочной медсестры для рассмотрения вопроса об ответственности виновных лиц для принятия мер административного воздействия, ‒ рассказали в ведомстве.

Прививочную медицинскую сестру оштрафовали. Негодные препараты утилизированы.