20 декабря 2023 года на портале «Мой ГОРОД» была опубликована статья «Аудиторы заявили о нарушениях на 425 млн тенге в инфекционной больнице ЗКО» и в ходе мониторинга комментариев к публикации и с учётом пришедших в редакцию писем, принято решение дать разъяснения по некоторым пунктам.

Руководствуясь принципами объективности, наша редакция привела разные мнения, например в начале статьи мы пишем, что руководство медучреждения не согласно с заключением специалистов департамента внутреннего государственного аудита и также мы пишем, что аудит проводился для анализа коррупционных рисков.

Давайте разбираться. По итогам внутреннего государственного аудита, проведенного в рамках внешнего анализа коррупционных рисков (ВАКР) антикоррупционной службой выявлены нарушения. Но согласно Приказу Председателя Агентства РК по делам государственной службы №12 от 2016 года по результатам ВАКР составляется аналитическая справка, содержащая выявленные коррупционные риски, рекомендации по их устранению. Аудиторское заключение не является административным актом, что подтверждается определением суда от 09.11.2023 года и где четко прописано, что справка носит рекомендательный характер и соответственно никаких действий согласно справки предпринято быть не может.

Еще раз хотим отметить, что субъекты внутреннего анализа коррупционных рисков осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Говоря простыми словами, данный анализ показал слабые места, где нужно усилить контроль, чтобы в дальнейшем не произошло тех самых коррупционных нарушений.

Более того в статье указано, что материалы по нарушениям аудиторы передали в антикоррупционную службу. А вышеуказанная служба еще никаких выводов, подтверждающих или опровергающих не сделала и не заявила.