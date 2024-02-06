По словам заместителя директора ПП «Атамекен» ЗКО Эльмиры Утешевой, на прошлой неделе поступила информация. Посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас предупреждает о том, что в этом году ужесточатся требования.

– С 3 июня по 1 сентября будет постепенный переход в «Систему импортного контроля-2» («ICS-2»). Они выдвигают новые требования: до прибытия товара на территорию Европейского союза таможенная служба должна знать полное описание товара, должны предоставить все точные документы, полные данные о своих клиентах. В сфере авиаперевозок грузов уже действуют требования к данным мерам защиты и обеспечению безопасности. На третьем этапе внедрения системы компании, осуществляющие перевозки морским транспортом, а также по внутренним водным путям. Данное обязательное требование распространяется также на службы срочной доставки и на почтовых операторов, осуществляющих перевозку товаров данными видами транспорта, а также на другие заинтересованные стороны, такие как поставщики логических услуг. В последующем аналогичные требования по предоставлению данных будут внедрены в отношении компаний, осуществляющих перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Нас ждет такая участь, что мы до прибытия груза должны будем предоставить им полные сведения. Также они говорят, что «если все это не исполнится, в случае неполучения полных данных от своих клиентов, то груз будет просто стоять на границе», – сказала Эльмира Утешева.

Работой по внедрению в данную систему должны заниматься таможенные представители. Все данные о новых правилах Палата предпринимателей ЗКО точечно отправила всем участникам внешнеэкономической деятельности. Кроме этого, предприниматели интересуются, почему они не могут подать декларацию в электронной форме. Регистрация в этой системе очень долгая.

– Комитет госдоходов направил в Национальную палату разъяснения о том, что механизм создания учетных записей пользователей в информационной системе «АСТАНА-1» реализован таким образом, что юридическому или физическому лицу для получения логина и пароля необходимо обратиться в территориальный орган госдоходов. Данная мера реализована в целях исключения

нарушения информационной безопасности информационной системы. В настоящее время ДГД руководствуется указанием Комитета, которым установлено, что данные операции проводятся по письменному обращению. Изучив применяемую практику присвоения логина и пароля в ИС «АСТАНА-1», Комитетом направлено письмо в ДГД, согласно которому срок рассмотрения

обращения по вопросу создания учетных записей пользователей не должен превышать 3 рабочих дня. Кроме того, при разработке Комитетом новой информационной системы таможенного администрирования будут приняты меры по решению вопроса о самостоятельной регистрации пользователей в системе, – добавила заместитель директора ПП «Атамекен». Большегрузы с товарами из ЗКО задержали на Прибалтийских границах

Оксана КАТКОВА

Фото автора