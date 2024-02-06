— С начала этого года в области зарегистрировали два случая коклюша среди детей до года. Единственный способ не заболеть — это вакцинация, — пояснил Нурлыбек Мустаев.

— С 1 октября 2023 года зарегистрировали 120678 случаев ОРВИ, из них количество заболевших детей до 14 лет составляет 77600, беременных — 697, — пояснил он.

В ходе брифинга заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев отметил, что коклюш чаще всего встречается у детей. Его симптомы начинаются как обычная простуда, затем появляется характерный приступчатый кашель, приводящий к нарушению дыхательной функции и поражению слизистых оболочек дыхательных путей.Для максимальной защиты от коклюша детей прививают начиная с двух месяцев, последующие три вакцины получают с интервалом один месяц. Также проводят первую ревакцинацию в возрасте полутора лет и вторую ревакцинацию в возрасте шести лет. Спикер отметил, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в области относительно неблагополучная.По словам Мустаева, заболеваемость ОРВИ в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидсезона увеличилась на 50 %.