По итогам января казахстанцы изъяли из ЕНПФ 8,5 млрд тенге для последующей передачи в частное управление, передаёт DataHub.

Количество заявлений, которые поступили от людей, достигло 5,7 тысяч. За всё время действия программы досрочного снятия пенсионных накоплений месячный показатель впервые поднялся выше 8 миллиардов тенге – и это уже второй раз. Декабрь 2023 года стал рекордным с показателем в 9,2 миллиарда тенге. Возможно, такие результаты объясняются тем, что частные управляющие начали превосходить ЕНПФ по доходности своих активов в последнее время.

Следует отметить, что активность казахстанцев начала расти в июле 2023 года, когда им разрешили передавать до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление.

Также стоит добавить, что в январе четверть всех средств, изъятых из ЕНПФ, была направлена в частное управление. Приблизительно такая же сумма была потрачена на медицинское лечение 8,8 миллиарда тенге, а оставшаяся половина была использована на улучшение жилищных условий 16,7 миллиарда тенге.