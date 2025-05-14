За свои услуги он брал без малого 250 тысяч тенге.

Полицейские Астаны задержали лжепровидец, обманувшего казахстанцев через TikTok.

Сотрудники криминальной полиции района Сарыарка задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает Polisia.kz. Он выдавал себя за «провидца», предлагал услуги по «снятию порчи» и «предсказанию будущего», размещая объявления в TikTok.

— Установлено, что злоумышленник причастен как минимум к двум случаям мошенничества. В одном из них он пообещал оказать магические услуги и получил от потерпевшего 250 тысяч тенге. Деньги были переведены на его личный банковский счет, однако обещания он не выполнил. По данным фактам начато досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.

Полицейские призвали казахстанцев сохранять бдительность и не доверять тем, кто предлагает сверхъестественные или сомнительные услуги. А если вы стали жертвой подобных действий, то немедленно обращайтесь в полицию.



