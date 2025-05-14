Забег пройдет в поддержку здорового образа жизни.

Управление физической культуры и спорта области приглашает всех желающих на традиционный марафон в поддержку здорового образа жизни. Забег состоится 25 мая в 9:00 в городском парке культуры и отдыха на правом берегу реки Чаган. Регистрация участников будет проходить с 7:30 до 8:50.

Дистанции забега:

• Для участников от 16 лет и старше – 5000 метров

• Для участников до 15 лет включительно – 2500 метров

Среди всех участников будет проведена лотерея. Главный приз — велосипед, а также множество других подарков и приятных сюрпризов.