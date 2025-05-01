В городском парке собрались представители Ассамблеи, любители и профессиональные бегуны, чтобы принять участие в марафоне.

Пропаганда здорового образа жизни является одним из главных приоритетов государства, а также воспитание патриотизма и любви к Родине. Поэтому участие в забеге для многих уральцев стало делом чести. Перед началом забега все участники сделали легкую разминку и подготовились к старту. Вместе со всеми в колонне бежал заместитель акима ЗКО Каиржан Мендигалиев.

— В нашей стране есть самая главная ценность — мир, сплочение, единство между представителями всех этносов. В области проживает более 80 этносов, которых объединяет Ассамблея народа Казахстана. На протяжении всех лет независимости самым показательным является дружба и сплочение, яркие моменты, эмоции, акции, мероприятия, которые объединяют всех жителей Приуралья. Этот год особенный — мы отмечаем 30-летие Ассамблеи народа Казахстана — главного института единства нашего народа. А буквально неделю назад в Астане прошла сессия АНК, которая собрала представителей всех этносов со всех уголков нашей страны. Сегодня мы проводим марафон, на котором не будет ни победителей, ни проигравших. И главная его цель — сплочение нашего народа, — сказал Мендигалиев.

После старта все участники пробежали три километра. Марафонцы легко преодолели трассу, потому что у них было праздничное настроение.

— В жизни я не бегаю, мало занимаюсь спортом. Но сегодня, благодаря командному духу, решил вместе со всеми пробежаться. Я победил себя. Всех с праздником! — пожелал председатель правления ЗКО ОО «Центр русской культуры» Сергей Быков.

По словам председателя этнокультурного объединения корейцев РК Белы Тю, чтобы преодолеть преграды, которые нам диктует жизнь, необходимо иметь сильный дух, тренированное тело, знания и многое другое. Самым главным из всего этого является здоровье, и сегодняшнее мероприятие помогает в этом. Тем более, что для занятий спортом в области созданы все условия.

Далее все дружно прошли в городской парк к главному фонтану, где перед ними выступили танцевальные коллективы и фольклорные ансамбли в праздничном концерте. Здесь же на сцене заместитель акима ЗКО Каиржан Мендигалиев вручил медали, благодарственные письма и подарки некоторым участникам забега.

Оксана КАТКОВА



