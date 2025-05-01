В среднем каждая школа рассчитана на 1370 учеников.

Согласно данным аналитического канала Data Hub, за первые три месяца года в Казахстане открыли школы на 49,3 тысячи учеников. Это почти в девять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. Более того, показатель уже на 22% выше, чем за весь прошлый год. Такой высокий результат в январе-марте наблюдается впервые с 2017 года.

Всего было открыто 36 новых школ. Однако некоторые из них — это пристройки или реконструированные старые здания. В среднем каждая такая школа рассчитана на 1370 учеников — это рекорд. За последние шесть лет в первом квартале число мест в одной школе никогда не превышало 715. Аналитики считают, что скорее всего, такой рост связан с тем, что стали сдавать более крупные школы. СМИ пишут, что это результат реализации нацпроекта «Комфортная школа».

Согласно информации, строительство школы на две тысячи мест занимает более двух лет. А сам проект стартовал в 2023 году. Видимо, сейчас начали сдавать те здания, которые начали строить тогда.