Сдать объекты планируется до конца года.

По информации акимата Бурлинского района, продолжается строительство трех «Комфортных школ». Так, в 13 микрорайоне идет строительство школы на 900 мест, еще одно учебное заведение на 300 мест строится вместо существующей ОШ №1 г. Аксай и еще одна школа на 300 мест возводится в селе Пугачево.

— Все три объекта строятся за счет АО «Samruk-Kazyna Construction». С сентября по декабрь 2025 года ожидается сдача данных строительных объектов, - ответили на запрос редакции в акимате района.

По информации ведомства, в районе функционируют 24 общеобразовательные школы (средних школ – 16, основных школ – 8). Из них малокомплектных школ – 12, полнокомплектных школ-12.

Как стало известно, в районе необходима реконструкция или строительство школ в селах Пугачево и Кентубек, также старое здание было у общеобразовательной школы №1 г. Аксай, которое в 2024 году было снесено. В селе Пугачево вместо аварийного здания идет строительство новой школы на 300 мест, в селе Кентубек на 2026 год запланировано строительство школы на 108 мест, а в г. Аксай вместо снесенного здания школы №1 г. Аксай идет строительство школы на 300 мест.

В районе действует две трехсменные школы. Это общеобразовательная школа №7 и школа – лицей №6 в г. Аксай.

— Запланирован капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа №7 г. Аксай» на 2026 год, так как данная школа является трехсменной, после сдачи в эксплуатацию школы на 900 мест в 13 микрорайоне мы поэтапно сможем провести капитальный ремонт здания данной школы. Сейчас идут подготовительные работы, капитальный ремонт будет проводиться за счет областного бюджета, - сообщили в акимате.

В 2025 году районные школы окончат 491 выпускник. Единое национальное тестирование зимой и весной сдали 413 ученика.




