Основными переносчиками опасного заболевания являются клещи.

В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, министерство здравоохранения призывает казахстанцев строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей.

Во избежание заражения следует:

использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;

ежедневно осматривать кожу и одежду;

избегать контакта с кровью животных без защиты;

проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.

Как отмечает ведомство, вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Также врачи не рекомендуют удалять клещей самостоятельно.

Природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки имеются в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне, ежегодное количество которых варьируют от 7 до 15 тысяч случаев.

С начала года в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.

