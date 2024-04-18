Нашествие клещей: за последние три года в ЗКО увеличилось число кровососущих

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО, ежегодно в области за медицинской помощью обращаются в среднем 300 человек, пострадавших от укусов клещей. За первый квартал этого года в области зарегистрировали пять случаев, четыре из которых в Уральске. Один случай произошел в Теректинском районе.

– Клещи – это кровососущие насекомые, опасные для человека. Они могут быть переносчиками особо опасных инфекционных заболеваний, таких как туляремия, конго-крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит и боррелиоз. В основном клещи нападают на людей и животных ранней весной и летом. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен и длительное время не заметен. Излюбленными же местами являются те места, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея, дети же с ног до головы. Клещи очень активны с марта по октябрь, - рассказали санврачи.

Между тем, в управлении ветеринарии по ЗКО говорят, что за последние три года в области увеличилось количество клещей. По этой причине ежегодно выделяются средства для обработки сельскохозяйственных животных против гиподерматоза (хроническое опасное заболевание КРС, вызываемое подкожными оводами - прим. автора).

– Однако выделенных средств недостаточно для обработки 836,6 тысяч голов крупного рогатого скота, зарегистрированных на территории области. Поэтому проводится обработка только в личных подворных хозяйствах. Поэтому крестьянские хозяйства и субъекты предпринимательства должны обрабатывать сельскохозяйственных животных за свой счет, - сообщили в управлении ветеринарии.

В ведомстве также отметили, что в этом году против энзоотических болезней сельскохозяйственных животных выделено 44,1 миллиона тенге. На эти средства планируется обработать 145 250 голов КРС против клещей.

На сегодняшний день обработку прошли 32 877 голов КРС и работа в данном направлении продолжается. Обработку против энзоотических заболеваний скота проводят специалисты местных ветеринарных станций. Используется препарат «Ивермектин» и «Ивомек».

В Бокейординском районе запланировано проведение обработки против гиподерматоза 16 500 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день обработано 2 250 голов.

Между тем, специалисты берут пробы клещей в Бокейординском районе. Образцы направляют на обследование в «Отделение по борьбе с чумой» Жангалинского района.

У павших сайгаков так же взяли патологический материал и направили на исследование в областную лабораторию. Результаты будут известны позже.