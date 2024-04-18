Оперативный штаб и мобилизационная группа АНПЗ и подрядных компаний продолжают противопаводковые мероприятия вокруг завода, а также в разных районах города и пригорода.

В частности, сотрудники завода заняты на строительстве двух защитных дамб в районе канала Соколок (поля испарения «Тухлая балка»), на случай его разлива. На сегодняшний день завершено возведение земляного вала протяженностью 660 метров, проводятся работы по наращиванию уровня дамбы до 2,1 метра. Строительство и укрепление 925-метровой дамбы планируется завершить в конце недели.

В целях защиты производственных активов от затопления ведется грунтовое обвалование, обвалование мешками с песком заводских объектов и территории предприятия, укрепление и герметизация ограждения по периметру.

Кроме того, в районе поселков Геолог и Томарлы завершается возведение дамбы протяженностью 1 690 метров. На сегодняшний день полностью завершены строительство, уплотнение и наращивание высоты вала длиной более километра вдоль берега реки Жайык. На 95% завершено строительство и наращивание уровня до 7 м оставшегося 625-метрового отрезка дамбы. Работы ведутся круглосуточно, с соблюдением всех норм технологии строительства дамб и защитных сооружений.

Помимо 250 сотрудников АНПЗ и подрядных компаний, в берегоукрепительных работах заняты более 70 военнослужащих и местные жители. Задействовано порядка 30 единиц спецтехники.