17 апреля на остановку в районе ЖК «Золотой квадрат», при установке рекламного щита упала часть конструкции, она разбила стеклянную крышу, под которой стояли три женщины.

Пострадавших доставили в областную многопрофильную больницу, где их осмотрели травматологи и хирурги, сотрясения головного мозга и переломов не обнаружены, у пострадавших ссадины и ушибы мягких тканей. Одной женщине наложили шов, всех отпустили домой под наблюдение участковой службы, сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным департамента полиции, по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, начато досудебное расследование.

Фарида ЗАРИП