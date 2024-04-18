Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Олжас Садыров доложил оперативную обстановку по ЗКО на 18 апреля.
— На реке Жайык в посёлке Январцево уровень воды составляет 856 сантиметров, только за прошедшие сутки вода поднялась на 38 сантиметров. На гидропосту в Уральске уровень воды — 781 сантиметр, подъём воды составил 2 сантиметра. По реке Шаган гидропост Чувашинское уровень составляет 704 сантиметра, спад за сутки составил 12 сантиметров, — рассказал Олжас Садыров.
Он отметил, что по данным российских коллег в городе Оренбург уровень воды на реке Жайык составляет 1074 сантиметра. Спад за стуки составил 35 сантиметров.
— Пик паводка в Январцево прогнозируют 20-21 апреля, в Уральске 22-24 апреля. Подъем воды в Январцево на 38 сантиметров — это первая волна. В Илеке уже идёт спад воды на 1 сантиметр. Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 345 кубических метров в секунду, — пояснил заместитель директора РГП «Казгидромет».