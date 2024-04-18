Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что противопаводковые работы по области продолжаются. Только за прошедшие сутки уложили 66 тысяч мешкотары, всего за период паводка уложили 911 тысяч мешкотары.
— Повышение уровня реки Урал составило 2 сантиметра, в связи с этим в четырёх районах области и в городе продолжаются работы по поднятию дамб и берегов, укладки мешкотары. В работах задействовано более 8 тысяч человек и более 1,5 тысячи техники, — отметил Нуржан Толеуш.
По его словам, без транспортного сообщения остаются девять населённых пунктов, на контроле находятся 22 размыва дорожного полотна.
— Вчера проводили оповещение об эвакуации жителей дач в районе Телецентра, Речник и Венера. В настоящее время в эвакуационных пунктах находятся 2300 человек, половина из них дети. Действует 19 эвакуационных пунктов. Сейчас подтопило Первую, Вторую, Третью дачные и кооператив Восток. В этих дачных обществах 20 семей отказались от эвакуации, — рассказал Нуржан Толеуш.
- Вода в Урале за сутки поднялась на 38 см в ЗКО
- Пик паводка в Уральске «перенесли» на 22 апреля
- Как в ЗКО возводят дамбы вдоль Урала и Чагана
- Объекты жизнеобеспечения Уральска взяли под усиленную защиту
- Жители дачных обществ перекрыли автодорогу в Уральске
- Три тысячи волонтеров работают на укреплении дамб и помощи пострадавшим в паводках