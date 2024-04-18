Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что противопаводковые работы по области продолжаются. Только за прошедшие сутки уложили 66 тысяч мешкотары, всего за период паводка уложили 911 тысяч мешкотары.

— Повышение уровня реки Урал составило 2 сантиметра, в связи с этим в четырёх районах области и в городе продолжаются работы по поднятию дамб и берегов, укладки мешкотары. В работах задействовано более 8 тысяч человек и более 1,5 тысячи техники, — отметил Нуржан Толеуш.