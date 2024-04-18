Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут круглосуточное патрулирование на подтопленных территориях.

— Случаи мародёрства не зарегистрированы. Кража во время чрезвычайной ситуации является отягчающим обстоятельством и будет жёстко пресекаться. Также ведётся мониторинг социальных сетей. Любые попытки распространения фейковой информации с целью дестабилизации обстановки будут жёстко пресекаться с привлечением к ответственности, — сказал Арман Оразалиев.

По словам главы департамента, уже выявлен случай загрузки фейкового видео в Instagram. С виновниками проведена профилактическая беседа, далее их привлекут к административной ответственности. Штраф за распространение ложной информации составляет от 20 до 220 МРП (20 МРП — 737 840 тенге, 220 МРП — 812 240 тенге; прим. автора).

В городе функционирует 10 эвакуационных пунктов, где разместились 2 166 человек. На каждый пункт выделено по два сотрудника правоохранительных органов. В противопаводковых мероприятиях участвуют 1 460 сотрудников полиции и 152 единицы техники.