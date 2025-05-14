Снижение рождаемости наблюдается во всех 20 регионах страны.

С января по март в Казахстане родилось 77,3 тысячи детей. По данным Data Hub, это почти на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такой низкий показатель впервые с 2014 года. Обычно больше всего детей рождается в третьем квартале (июль–сентябрь), особенно в пандемийные 2020 и 2021 годы. А самые низкие цифры традиционно — в начале года. Но даже с учётом сезонных колебаний за последние 11 лет рождение менее 90 тысяч детей в квартал не фиксировалось.

В первом квартале 2024 года снижение рождаемости наблюдается во всех 20 регионах страны. Больше всего рождаемость упала в Акмолинской и Жетысуской областях. В сёлах снижение заметнее, чем в городах. Уменьшается и общий коэффициент рождаемости — сейчас он составляет 15,39 на 1000 человек. Это продолжение снижения, которое началось ещё в 2015 году. Число умерших тоже снизилось, но не так сильно, до 31 тысячи человек. В итоге естественный прирост населения (разница между рождёнными и умершими) составил 46,3 тысячи человек и это самый низкий показатель с 2014 года.



