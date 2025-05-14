В связи с реконструкцией дороги на участке от улицы Жастар в направлении Еркинкала с 12:00 14 мая ограничат движение транспорта на отрезке от АЗС «Qazaq Oil» (по улице Бекет ата) до здания «Казпочты»
Как сообщили в акимате Атырау, в связи с реконструкцией дороги на участке от улицы Жастар в направлении Еркинкала с 12:00 14 мая ограничат движение транспорта на отрезке от АЗС «Qazaq Oil» (по улице Бекет ата) до здания «Казпочты».
— Некоторые общественные транспортные маршруты, проходящие по данному участку, будут временно изменены. Новая схема движения транспорта представлена на карте. Просим заранее планировать свой маршрут и учитывать изменения, — говорится в сообщении акимата.
