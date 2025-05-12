С 4 по 8 мая в столице Индии Дели прошел чемпионат Азии по армрестлингу среди мужчин и женщин. На масштабном международном соревновании принимают участие более 1000 спортсменов из 15 стран мира.

По данным пресс-службы управления спорта и физической культуры ЗКО, двое спортсменов из нашей области показали наилучшие результаты и стали обладателями золотых медалей. Так, в весовой категории 65 килограммов победителем стал Ержан Ерболат. Среди женщин в весовой категории 60 килограммов лучшей стала Жанна Казтуганова.

Напомним, это не первая победа Жанны Казтугановой на международной арене. Ранее она заняла первое место на чемпионате мира по армрестлингу.