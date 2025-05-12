в связи с плановыми гидравлическими испытаниями на магистральном трубопроводе ТМ-7 с 12 по 16 мая отключат горячее водоснабжение. Воды не будет по 208 адресам, а также в детских садах, школах и больницах.

Воды не будет по 208 адресам, а также в 12 детских садах, в девяти школах, а также в ЗКИТУ, поликлинике №1, в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в госпитале ДП.












