Снова сыро и прохладно: 12 мая в ЗКО дожди и ветер

По данным Gismeteo, 12 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, ветер с порывами до семи метров в секунду. Днем +15 градусов, ночью +11.

Переменная облачность и дождь ожидается в Актюбинской области. Температура воздуха днем +26 градуса, ночью +18.

В Атырауской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем +27 градусов, ночью +18.

В Мангистауской области также прогнозируют переменную облачность. Ветер с порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +22 градусов, ночью +17.