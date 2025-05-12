Инцидент произошел в пригородном селе Еркинкала. Несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции.

– В связи с тем, что они не достигли совершеннолетия, допрос будет проводиться с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в полиции.

Кроме того, стражи порядка подчеркнули, что несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.