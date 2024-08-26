Спортсменка из Уральска завоевала "золото" на чемпионате мира по армрестлингу

С 15 по 25 августа в столице Молдовы прошел 45-ый чемпионат мира по армрестлингу среди мужчин и женщин. В нем принимали участие более 1500 спортсменов из 61 страны мира. В составе сборной Казахстана в весовой категории 55 килограммов выступала спортсменка из Уральска Жанна Казтуганова.

Заслуженный тренер по армрестлингу Мурат Ибатов говорит, что соперники Жанны были сильнейшими представителями в этом виде спорта. Однако удача оказалась на стороне нашей спортсменки. Первый поединок Жанны состоялся со спортсменкой из Украины, в котором казахстанка одержала победу. Казтуганова также оказалась сильнее соперников из Японии, Румынии и Турции.

– Кстати, представительница Турции Есра Кираз является 11-кратной чемпионкой мира. Для этого поединка мы подготовили специальную технику, и в итоге одержали победу. Для участия в этом чемпионате Жанне пришлось скинуть 12 килограммов. Было сложно, но мы горды тем, что нам это удалось, и гимн нашей страны прозвучал на мировой арене, - поделился Мурат Ибатов.

Жанне Казтугановой 30 лет. Она работает в спортивной школе Уральска.