Участок 254-261 км автодороги Самара-Шымкент закроют на ремонт с 21.00 26 августа до 8.00 27 августа. В этот промежуток времени жители и гости Уральска смогут ездить через мост в районе Меловых горок.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Руслан Мугиев рассказал, что участок автомобильной дороги М-32 «Гр. РФ (на Самару)- Шымкент» км 254 -261 с двумя мостами (Русловой и Пойменный) принял комитет автомобильных дорог МИИР РК от отдела ЖКХ, ПТиАД в ноябре 2023 года.

– Пойменный мост был построен ещё в 1961 году. Его длина составляет 1 705 метров, ширина - девять метров, семь из которых - проезжая часть. Русловый мост тоже был построен в 1961 году. Его длина - 490 метров, ширина - девять. Протяженность подходов между мостами составляет - 4,3 км с земельным участком площадью - 5,9 гектара, - рассказал Руслан Мугиев.

В 2022 и 2023 годах на мосту проводился средний ремонт. В этом году решено отремонтировать его. Дорожники проводят ремонт верхнего покрытия деформационного шва.



