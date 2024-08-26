Трагедия произошла 24 августа, в 8:20 недалеко от посёлка Жалпактал Казталовского района. Водитель автомашины «ГАЗ-3102» не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине «КамАЗ». Четыре человека погибли и ещё троих госпитализировали в больницу. Двое из них дети, они находятся в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, среди погибших был заместитель начальника отдела полиции Каратобинского района 42-летний майор полиции Марлен Карабаев. Он находился в отпуске. В аварии также погибла его супруга. Без родителей остались пятеро детей.

– Марлен Карабаев долгие годы служил в правоохранительных органах. Трудовой путь начал с рядового состава. Служил добросовестно, честно выполнял свои обязанности. Это невосполнимая утрата для всех нас. Руководство и весь личный состав департамента полиции выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, - сообщили в региональном департаменте.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что семье погибшего майора будет оказана помощь в соответствии с законодательством РК.



