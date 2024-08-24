Замначальника РОВД с супругой погибли в аварии в ЗКО

ДТП произошло сегодня, 24 августа, в 8:20.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, на автодороге Чапаево—Жалпактал—Казталовка вблизи посёлка Жалпактал Казталовского района произошла авария, в которой погибли люди.

— Водитель автомашины «ГАЗ-3102» не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине «КамАЗ». В результате ДТП четыре человека погибли и ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей, — пояснили в ведомстве.

По факту ведётся досудебное расследование.

В ведомстве отметили, что в ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами «ГАЗ-3102».

Погибший был первым заместителем начальника отдела полиции Каратобинского района.

СМИ сообщают, что в аварии также погибли друзья полицейского , тоже супружеская пара, у которых остались семь детей. У самого же погибшего замначальника РОВД остались четверо детей.







