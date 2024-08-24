Креативный Hub реализовывается при поддержке единого оператора благотворительности фонда «Самрук-Қазына» - «Samruk-Kazyna Trust». Об этом на сайте акима области. В рамках рабочей поездки председатель правления фонда Нурлан Жакупов вместе с главой региона Нариманом Турегалиевым ознакомился с ходом ремонтных работ и реализацией проекта по созданию креативного центра «OzgeEpic Oral».



Новое творческое пространство будет располагаться на базе Дома культуры и молодежи. На первом этаже будет концертная площадка, театр, кинозал, общественная библиотека и кафетерий. На втором этаже будут расположены галерея, музей, лекционная, коворкинг, АІ лаборатория, мультимедийная выставка, производственный и медиа цеха.



В новом креативном хабе жители города и области смогут свободно участвовать в постановках, мастер-классах, а также создавать анимацию и заниматься дубляжом под руководством опытных наставников. Этот центр станет местом притяжения, где креативная молодежь сможет объединяться для создания разнообразного контента и раскрытия своего творческого потенциала. Также планируется обучить 200 человек по различным востребованным специальностям для приобретения новых профессий. Открытие хаба запланировано на конец следующего года.

— Главой государства поручено открытие в регионах центров креативной индустрии. Данная инициатива позволит раскрыть потенциал талантливой молодежи региона. Кроме того, креативные хабы дадут импульс развитию экономики региона. Фондом «Самрук-Казына» начал реализацию инициатив для развития отрасли. Так, в прошлом году здание библиотеки в Актюбинской области после обновления превратился в центр науки и творчества. Сегодня полным ходом идет ремонт креативного хаба в Уральске. При поддержке «Самрук-Қазына» подобный центр откроется и в Северо-Казахстанской области, — отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

В свою очередь Нариман Турегалиев поблагодарил главу национального холдинга за вклад компании в развитие культурной сферы региона.

— Данный проект не только способствует развитию творческой индустрии, но и открывает новые возможности для наших молодых талантов. Мы уверены, что благодаря вашей поддержке, Западно-Казахстанская область станет центром притяжения для креативных людей со всей страны, а возможно, и за её пределами. Ваше участие в развитии творческой сферы – это инвестиция в будущее, которая принесет плоды на многие годы вперед, — подчеркнул Нариман Турегалиев.

В ведомстве отметили, что 2020 года фондом поддержано 16 социальных проектов на общую сумму 1 миллиард 494 миллиона тенге. Власти области этим шагом хотят предоставить молодежи возможность качественно использовать свое время в новом формате.