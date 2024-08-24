Канализационные станции ввели в эксплуатацию примерно 40 лет назад. Теперь их модернизируют и на каждой установят подводный насос мощностью 18,5 киловатт. Об этом сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Айдулат Кенжебеков.

В настоящее время в областном центре ведут работы по модернизации канализационных водонасосных станций, расположенных по улицам Ондасынова №10а, Азаттык №67а, Сатпаева №43а, Сатпаева №46а, К.Ахмедиярова 28, а также в микрорайонах Привокзальный, Нурсая и Лесхоз.

— Работы по реконструкции начались в июне. Сегодня на станции, расположенной по улице Владимирского, завершены демонтажные и монтажные работы. Теперь на ней установят два подводных насоса мощностью 18,5 киловатт современного типа. Внутренняя часть шахты покроют пластиковым материалом. Все строительные работы завершат до конца года, — рассказал Кенжебеков.

На девяти станциях задействованы водные насосы, которые охватывают около 50 тысяч квартир. Среди них как социальные, так и профильные объекты. Ожидается, что после завершения реконструкции мощность станций увеличится на 10 000 киловатт.