По данным министерства просвещения РК, во всех 20 регионах страны начали функционировать центры психологической поддержки детей. Главная задача — создание единой системы психологической службы на местном уровне для укрепления и сохранения психологического благополучия детей, родителей и педагогов.

Как отмечает председатель Комитета по охране прав детей, ранее для унификации деятельности центров были разработаны методические рекомендации по единой модели. В них подробно описаны задачи, основные направления работы, штатное расписание и должностные инструкции специалистов. Особое внимание уделено материально-техническому оснащению и интерьерным решениям.

– Эти центры не просто поддержка для педагогов-психологов, но и жизненно важное место, где родители и дети могут получить своевременную и квалифицированную помощь. Дети смогут обратиться не только за психологической поддержкой, но и получить медицинскую, юридическую и социальную помощь. Это вклад в будущее наших детей и общества в целом, — отметили в министерстве.

Напомним, открытие центров предусмотрено Комплексным планом по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

В Уральске центр психологической поддержки детей находится по адресу: ул.Жангир хана 54А. Телефон для справок: 8 705 591 30 18.