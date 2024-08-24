Министерство юстиции ввело в действие новый цифровой инструмент — судебный исполнитель, доступный на всей территории страны. Теперь, если на вас наложены ограничения, связанные, например, со штрафами, для их снятия больше не придется оплачивать услуги частного судебного исполнителя в размере 25% от суммы штрафа. Все процедуры можно выполнить онлайн и бесплатно.

— После запуска упрощенного производства, если сумма долга не превышает 20 МРП, граждане получат SMS от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о своем деле. Для удобства предусмотрена онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех обеспечительных мер, включая аресты. Контакт с судебными исполнителями больше не требуется, все операции производятся онлайн, и не нужно предоставлять квитанции и другие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов, — говорится в пресс-релизе Минюст.

Однако это не означает, что частные судебные исполнители перестанут заниматься взысканием долгов. Цифровой судебный исполнитель будет работать только с упрощенными производствами, то есть с долгами по административным штрафам и налоговым платежам, если сумма долга не превышает 20 МРП,

Если же в течение 30 дней должник не выполнит требования исполнительного документа, дело передадут частному судебному исполнителю, и дальнейшие действия проведут в общем порядке, включая взыскание оплаты за услуги частного исполнителя. Ожидается, что новая система позволит казахстанцам сэкономить около 5,5 миллиарда тенге.



