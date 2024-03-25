Во время межведомственного совещания старший прокурор управления по защите общественных интересов ЗКО Адиль Нурмуханов отметил, что на сегодняшний день по области насчитываются около 1700 проблемных должников по алиментам. Общая задолженность составила два миллиарда тенге перед 4115 детьми. По алиментам специализируются всего девять судебных исполнителей.

— Региональной палате нужно провести разъяснительную работу среди частных судебных исполнителей и повысить количество специализированных контор. Необходимо составить пофамильно список должников, которые не платят алименты с разбивкой на три категории, установить точную сумму задолженности каждого из них, материальное положение, наличие специальности и установить полный портрет должника. Это позволит нам понять, как дальше работать с тем или иным должником: обратить взыскание на имущество, привлечь к ответственности, либо трудоустроить, — сказал Адиль Нурмуханов.

Вместе с тем, по словам прокурора, нужно упорядочить процедуру привлечения должников к административной ответственности.

Неплательщиков алиментов условно можно разделить на три категории:

кто не может и не хочет платить алименты. Это люди, ведущие аморальный образ жизни.

хотят, но не могут платить. Это безработные и те, кто не знает, что возбуждено производство.

могут, но не хотят платить алименты. Это те, кто сознательно избегают выплат.

Исходя из этого, необходимо организовать работу в зависимости от категории неплательщиков алиментов.

— Палата частных судебных исполнителей должна проработать вопрос ежемесячной рассылки с суммой задолженности, где сразу предусмотреть ссылку на оплату долга. Также предлагается вовлечь в работу членов общественных советов разных уровней, местных сообществ, совета ветеранов, почетных аксакалов и других авторитетных жителей населенных пунктов. Список безнадежных алиментщиков передать акимам и участковым инспекторам с предложением организовать беседы, в том числе с членами местного сообщества, представителями духовенства и другими, — говорит прокурор.

Еще одним решением проблемы, по мнению надзорного органа, является принудительное лечение должников от алкоголизма и наркомании. Позже таких людей предлагается трудоустроить.

Кроме этого список безработных алиментщиков предложили передать бизнесменам и призвать их не занижать объем реальной заработной платы. А вот к помощи медиаторов можно прибегнуть в случаях, когда должник не платит алименты из принципа, назло своим бывшим супругам. При помощи медиаторов также можно примирить стороны и воссоединить семьи, считают прокуроры.

А для того, чтобы в это время дети не страдали от отсутствия денег на проживание, Адиль Нурмуханов предлагает создать государственный алиментный фонд. Это гарантийная система, обеспечивающая своевременность выплаты матерям-одиночкам ежемесячную сумму на содержание ребенка. Главный принцип это возвратность денежных средств. Другими словами человек будет должен не своему ребенку, а государству.

— Создание алиментного фонда в Казахстане актуально и крайне необходимо. Ведь на сегодня, ввиду отсутствия соответствующих механизмов, детям, родители которых объявлены в розыск за неуплату алиментов, не выплачивают пособия на содержание. Тем самым нарушаются права несовершеннолетних на получение государственной помощи. Решение этой проблемы практикуется во многих странах мира: Франции, Англии, Австрии, Дании, Норвегии, Финляндии. Образование аналогичной структуры в РК серьезно улучшит социальное положение детей из неполных семей, — заявил Адиль Нурмуханов.

Благодаря созданию такого фонда матери смогут получать положенные на содержание ребенка деньги не дожидаясь взыскания алиментов с отцов-должников. Далее государство в лице судебных исполнителей будут разыскивать этого недобросовестного родителя и получать с него деньги, возмещая затраты государства.

Пополняться этот Фонд будет за счет активной работы судоисполнителей. Люди, уклонявшиеся от алиментов, будут обязаны вернуть деньги, выплаченные их детям, сколько бы лет до этого они не скрывались от родительских обязанностей по содержанию детей.

В странах, где действует подобная программа, возвращается около 90% бюджетных средств.