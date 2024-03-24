По данным старшего прокурора управления по защите общественных интересов ЗКО Адиля Нурмуханова, у частных судебных исполнителей находится 10 927 документов о взыскании алиментов. Из этого количества 1628 человек самостоятельно оплачивают алименты, 7596 документов находятся на периодическом исполнении.

В ЗКО общий долг по алиментам составил два миллиарда тенге перед 4115 детьми. В среднем долг на одного ребенка составляет 510 тысяч тенге.

– В настоящее время проводится ревизия исполнительных производств и сверка статистических данных. Анализом исполнительных документов выявлены 45 исполнительных производств с долгами на сумму свыше 40 миллионов тенге, по которым должники не проживают на территории нашей области. Установлено 47 фактов, по которым производства не прекращены по достижении совершеннолетия детей. Основной задачей по производствам данной категории является установление места работы должника и обращение взыскания на его зарплату. Установлено 12 должников с долгами на сумму 17 миллионов тенге, которые работают и получают зарплату, а судебные исполнители эти факты игнорируют, - рассказал Адиль Нурмуханов.

К примеру, житель ЗКО работает в ТОО более трех месяцев, однако ЧСИ не направил по месту работы постановление для удержания алиментов.

Кроме этого, в 21 случае судебные исполнители не наложили арест на недвижимость, а в 20 случаях на автомобили. Еще 62 должникам не ограничили выезд за пределы страны, пятеро из которых свободно пересекали границу. В водительских правах не ограничили 20 должников.