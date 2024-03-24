Члены общественного совета области выявили массовые нарушения в детских садах города. Результаты проведенного ими мониторинга были озвучены на заседании общественного совета, который прошел с участием главы региона Асхата Шахарова.

Председатель областного общественного совета Таттыгуль Талаева рассказала, что проверялись условия содержания детей, организация питания и содержание учебно-воспитательной работы. Особое внимание было обращено на частные детсады, работающие по госзаказу. Всего мониторингу подверглись 216 дошкольных учреждений. В ходе проверок у общественников возникли претензии к качеству питания малышей, отсутствию условий содержания детей в группах, отсутствию игровой площади во дворах дошкольных учреждений и многому другому.

Члены общественного совета вынесли рекомендации руководству областного управления образования проверить все дошкольные учреждения, работающие по госзаказу на предмет качественного предоставления услуг, а также проверить кадровый состав частных детсадов. По итогам мониторинга было направлено письмо областному прокурору по факту выявленных нарушений.

- С предложением проверить все детские сады я обратился к членам общественного совета, и теперь по итогам мониторинга вижу, что не зря. В рамках госзаказа из бюджета частным дошкольным организациям выделяется 26 миллиардов тенге на субсидирование детей. Следует пересмотреть с каждым учреждением заключенные договора. Отдавая ребенка в детсад родители должны быть спокойны за него, а дети должны находиться в комфортных условиях и в безопасности. Беря госзаказ, предприниматель должен сперва качественно отработать эти средства, и только потом считать заработанное. На деле же получается, что бизнес просто зарабатывает на детях, не заботясь о них. Совместно с прокурором области этот вопрос мы доведем до конца, - сказал аким области.

По итогам мониторинга Асхат Шахаров обязал руководство управления образования и санитарно-эпидемиологической службы проводить регулярные проверки в дошкольных учреждениях.