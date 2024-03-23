Владимир Путин выступил с обращением, в котором осудил кровавый террористичский акт, поблагодарил работников экстренных служб и выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Он объявил 24 марта днём общенационального траура.

- Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами, - сказал президент России.

Раннее сообщалось о задержании 11 человек, четверо из которых подозреваются в нападении на "Крокус Сити Холл". Все они, по информации российских СМИ, граждане Таджикистана.

Между тем, Следственный комитет РФ сообщает о 133 погибших в результате теракта в московском "Крокус Сити Холл".