Более 350 человек вышли на очистку Уральска от мусора

По информации пресс-службы акимата ЗКО, последний день согласно декаде Наурызнама, отмечаемой в стране, 23 марта является Днем очищения.

В этот день в области прошли субботники. Так, в мероприятии, которое прошло в Уральске, приняли участие жители города, общественные объединения, студенты, молодежь и активисты в сфере экологии. Общее количество собравшихся превысило 350 человек. Они очистили территорию вдоль реки Чаган от засохших деревьев, собрали придорожный мусор, древесный лом.

В экологическом мероприятии также принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев. Глава региона поблагодарил участников субботника и поручил акимату города усилить работу по очистке города.

- В соответствии с поручением главы государства в рамках декады Наурызнама в нашем регионе прошло много мероприятий. Сегодня – День очищения. В связи с этим я благодарен всем, кто вышел на субботник. По обе стороны реки Чаган много засохших, поваленных деревьев. Работы по расчистке начались в феврале и старые, засохшие деревья, приближающиеся к обрушению, были вырублены. От засохших деревьев надо вовремя избавляться, давая пространство для молодых и здоровых. В целом, необходимо усилить работу по очистке города, - сказал Нариман Турегалиев.

В свою очередь, участники субботника отмечают, что если такие мероприятия будут организованы чаще, то город станет более чистым и зеленым.

- Наурыз в нашей области отмечается на высоком уровне. Мы должны превозносить национальные ценности и правильно воспитывать подрастающее поколение. Их нужно приучать к чистоте. Этот субботник, организованный в том же направлении, приносит много пользы, - сказала жительница Уральска Айгуль Муратбекова.

По информации пресс-службы ведомства, также в День очищения все районы ЗКО вышли на субботник и приняли активное участие в уборке улиц от мусора.