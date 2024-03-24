По данным пресс-службы акимата Атырауской области, глава региона Серик Шапкенов ознакомился с ходом строительства реабилитационного центра на 150 мест для лиц с инвалидностью, возводимого в пригородном селе Алмалы. Строительство, которое началось в июле прошлого года, идёт с опережением графика.

Основные функции данного реабилитационного центра - оказание медицинской помощи, профилактика осложнений, социальная и профессиональная адаптация. Сейчас в Атырауской области функционирует один реабилитационный центр на 55 мест 2008 года постройки, охват - 1 200 человек в год, однако остаются более 3 000 лиц с инвалидностью, не получающих лечение. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию данного объекта мерами реабилитации будут охвачены все лица с ограниченными возможностями, с учетом демографического роста.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 30%. Завершены фундаментные работы всех блоков здания. Кроме того, ведется заливка монолита стен подвала. Здание состоит из трех этажей и пяти блоков, общая площадь территории центра - 5 га. Проектом предусмотрены прогулочные зоны и полное озеленение территории.

По словам представителя подрядной организации, объект планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Алмалинский сельский округ был выбран для расположения объекта не случайно - здесь можно создать спокойную среду, которая способствует восстановлению и реабилитации, помогает избежать стресса и шума городской среды, кроме того, природа оказывает положительное влияние на психологическое состояние пациентов, что является важным аспектом комплексного подхода к реабилитации. Аким области поручил выполнить строительные работы качественно и в срок – в соответствии с производственным графиком. Кроме того, глава региона акцентировал внимание на том, чтобы оборудование соответствовало современным стандартам.