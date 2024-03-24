В Актобе решение о закрытии дорог будут принимать аким области и начальники ДЧС, ДП и Казгидромета

На заседании общественного совета Актюбинской области рассмотрели вопросы состояния и содержания дорог региона и безопасности движения по ним.

Асхат Шахаров пояснил, что в этом году на ремонт дорог направят 26 млрд тенге. Сегодня 75% дорог области находятся в нормативном состоянии. В 2024 году планируется привести в порядок 480 км дорог.

- Продолжится реализация крупных проектов на автодорогах Актобе - Улгайсын и Кандыагаш - Шалкар. В микрорайоне «Алтын Орда» в этом году приступим к строительству четырехполосной проезжей части начиная от проспекта Санкибай батыра с выездом на улицу Мәңгілік Ел. Есть и другие дороги, где в планах осуществить ремонт, - сказал аким.

В ходе обсуждения дорожной темы члены совета рассмотрели ситуацию со снежным затором на республиканской трассе «Самара-Шымкент» в Айтекебийском и Хромтауском районах в феврале этого года.

- Состояние дорожного эксплуатационного отделения в селе Акжар аварийное, боксы для техники разрушены, а 30-40 тонн инертного материала недостаточно на такой участок дороги. Нехватка техники, как и ее состояние, отсутствие достаточного количества песка и соли привели к парализации международного движения на автодороге «Самара-Шымкент». Не подготовленность к зимнему содержанию автодороги ответственных организаций «КазАвтоЖол» и «КазахАвтоДор» нанесли не только экономические потери, но и привели к жертвам в результате ДТП, - расссказал член общественного совета Сагынгазы Курманалин.

Глава крестьянского хозяйства «Комсомол» Айтекебийского района Виталий Волынец, который тоже был приглашен на совещание, высказался о том, что зачастую службы ЧС неоправданно закрывают движение транспорта на трассах.

Глава региона отметил, что теперь решение по закрытию движения на трассах принимается коллегиально акимом области, начальником департамента полиции и руководством департамента по ЧС и Казгидромета. Этот вопрос был согласован совместно с Министерством по ЧС.

В завершении заседания общественного совета Асхат Шахаров поручил усилить работу полиции по безопасности движения на дорогах. Также будет подниматься вопрос о необходимости укрепления автопарка спецтехники Актюбинского филиала АО НК «КазАвтоЖол» в соответствии с нормативом.