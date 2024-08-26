Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», на магистральных трубопроводах ТМ-2.3,5 будут проводиться гидравлические испытания. По этой причине с 9.00 26 августа по 20.00 28 августа временно отключили подачу горячей воды в 240 многоэтажных домах. Эта работа производится для подготовки к новому зимнему отопительному периоду.

– Жителей данного района просим отнестись с пониманием за временные неудобства, - отметили в АО «Жайыктеплознерго».

Вместе с тем без горячей воды останутся такие социальные объекты, как Уральский политехнический колледж, центр туризма и экологии, детские сады «Айналайын», «Арай», «Өркен», «Ақтілек», «Балдырған», «Аленушка», поликлиника №4, инфекционная больница и областная психиатрическая больница.



