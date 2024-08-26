Раздача проводилась по спискам, составленным администрацией школ.

Казахстанская автомобильная компания Allur продолжает поддерживать республиканскую акцию «Дорога в школу», оказывая помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей в преддверии нового учебного года. В этом году компания приняла активное участие в сборе почти 350 учеников к 1 сентября в трех городах, передает "Мой ГОРОД".

В Астане и Алматы более 150 семей подготовлены к началу учебного года: в столице компания обеспечила школьными принадлежностями детей из района «Нұра», а в южном мегаполисе – ребят из Турксибского района. Раздача проводилась по спискам, составленным администрацией школ.

В Костанае завод Allur сосредоточил свои усилия на поддержке семей сотрудников. Управляющий директор завода Елена Завьялова вручила сертификаты на приобретение школьной формы и канцелярских товаров для 192 учеников. Руководитель подчеркнула важность заботы не только о работе, но и о благополучии сотрудников и их детей, отметив, что такие инициативы помогают укреплять корпоративные ценности и создавать более тесные связи внутри компании.

«Сейчас подготовка к школе — это серьезная нагрузка для семьи, особенно когда детей пятеро. Мы благодарны компании за оказанное внимание и поддержку, это очень ценно и важно для нас», – поделилась многодетная мама.

Таким образом Allur продолжает демонстрировать свою приверженность поддержке важных социальных инициатив.