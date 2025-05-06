Тоғызкумалақ и Қазақ күресі заняли крайние строчки в списке топ-10 популярных видов спорта.

Министерство туризма и спорта РК опубликовало статистику по самым востребованным видам спорта за 2024 год. Данные охватывают массовый и организованный спорт и показывают, чем чаще всего занимаются казахстанцы. На первом месте — футбол. Им увлекаются 1 113 299 человек, причём больше половины живут в сёлах. Это говорит о том, что футбол доступен и популярен по всей стране.

Далее по популярности идут:

Волейбол — 767 580 человек (в сёлах — 421 035)

Баскетбол — 541 819 (в сёлах — 238 853)

Футзал — 368 349 (в сёлах — 130 744)

Лёгкая атлетика — 347 654 (в сёлах — 174 261)

Шахматы — 278 101 (в сёлах — 128 243)

Настольный теннис — 262 835 (в сёлах — 127 416)

Шашки — 213 490 (в сёлах — 115 198)

Тоғызкумалақ — 202 217 (в сёлах — 119 302)

Қазақ күресі — 160 399 (в сёлах — 87 030)

Статистика показывает, что интерес к спорту стабильно высокий — как к современным, так и к национальным видам. В Минспорта сказали, что они продолжат развивать массовый спорт и улучшать спортивную инфраструктуру в регионах.

Фото: pexels.com